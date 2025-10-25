Un ‘Me lo quedo’ que vale 14.400 euros: la jugada estelar de Alex

El panel había empezado muy bien para el resto de concursante, acertando en muy buenos gajos y acumulando mucho dinero que ha pasado por los marcadores de Jose e Irene.

En el turno de Alex, el concursante se ha dado cuenta que tenía un ‘Me lo quedo’ y ha decidido usarlo para conseguir los 14.400 euros que habían acumulado sus compañeros.

Después de resolver, Alex no ha podido contener la emoción. “Ya tengo el coche”, ha dicho, emocionado, el concursante. El momento ha estado acompañado por dos olas del público que han celebrado por todo lo alto. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!