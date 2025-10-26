Avance
“Te necesito más que nunca”: Ferit busca respuestas en el cementerio esta noche en Una nueva vida
El dolor ha podido con Ferit. Incapaz de seguir fingiendo que está bien, acude al cementerio para buscar respuestas y acaba confesando lo que siente de verdad.
Ferit está completamente roto. Su hermano Fuat ya no está, su padre sigue en la cárcel y Pelin ha perdido al bebé. Sin fuerzas y sin rumbo, decide visitar la tumba de su hermano para buscar respuestas y, sobre todo, un poco de paz.
Allí, frente a la lápida, Ferit se abre como nunca. Habla con Fuat como si aún pudiera escucharlo. Le confiesa su dolor y su miedo a no poder confiar en nadie más: “Pelin me hizo quedar como un idiota. ¿Ha valido la pena todo esto?”.
Solo, llorando, le pide ayuda: “Te necesito más que nunca, hermano. Si estuvieras aquí, todo sería diferente”. Pero el destino no le da tregua. Mientras Ferit se derrumba ante la tumba de Fuat, una nueva amenaza se cierne sobre los Korhan.
