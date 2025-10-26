Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

“Te necesito más que nunca”: Ferit busca respuestas en el cementerio esta noche en Una nueva vida

El dolor ha podido con Ferit. Incapaz de seguir fingiendo que está bien, acude al cementerio para buscar respuestas y acaba confesando lo que siente de verdad.

Ferit

Publicidad

Ferit está completamente roto. Su hermano Fuat ya no está, su padre sigue en la cárcel y Pelin ha perdido al bebé. Sin fuerzas y sin rumbo, decide visitar la tumba de su hermano para buscar respuestas y, sobre todo, un poco de paz.

Allí, frente a la lápida, Ferit se abre como nunca. Habla con Fuat como si aún pudiera escucharlo. Le confiesa su dolor y su miedo a no poder confiar en nadie más: “Pelin me hizo quedar como un idiota. ¿Ha valido la pena todo esto?”.

Solo, llorando, le pide ayuda: “Te necesito más que nunca, hermano. Si estuvieras aquí, todo sería diferente”. Pero el destino no le da tregua. Mientras Ferit se derrumba ante la tumba de Fuat, una nueva amenaza se cierne sobre los Korhan.

No te pierdas el nuevo capítulo de Una nueva vida, esta noche a las 22:00h en Antena 3. Y si no puedes esperar, descúbrelo ya, solo en atresplayer.

Ferit

Ferit y Serter se enfrentan a la verdad mientras Pelin lucha por su vida: esta noche, en Una nueva vida

Antena 3» Series» Una nueva vida» Avances

Publicidad

Series

Ferit

“Te necesito más que nunca”: Ferit busca respuestas en el cementerio esta noche en Una nueva vida

Akin, personaje de Una nueva vida

Akin, el nuevo pretendiente de Seyran que llega para destrozar la vida de Ferit y de los Korhan

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: David, un antiguo amor de Carmen, llega a la colonia

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: David, un antiguo amor de Carmen, llega a la colonia

"No te creas ni una palabra": David, a punto de descubrir el engaño de Patricia y Julia en los próximos capítulos de La Encrucijada
No te los pierdas

"No te creas ni una palabra": David, a punto de descubrir el engaño de Patricia y Julia en los próximos capítulos de La Encrucijada

Ökkes
Nuevo personaje

¿Quién es Ökkes? Descubrimos la verdad del hombre que odia a Halis Korhan y cómo usa a Seyran y Ferit para su venganza

Gabriel
A las 15:45h en Antena 3

"Andrés no puede despertarse": Gabriel, dispuesto a matar a Andrés la próxima semana en Sueños de libertad

El abogado teme que Andrés despierte y cuente qué él provocó el accidente de la caldera, por ello no quiere que siga vivo.

Jaime Gutiérrez se despide de su personaje en Sueños de libertad: "Ir conociendo a Raúl en cada capítulo ha sido un regalo"
Entrevista exclusiva

Jaime Gutiérrez se despide de su personaje en Sueños de libertad: "Ir conociendo a Raúl en cada capítulo ha sido un regalo"

El actor hace balance de su paso por la serie más vista de la televisión y cómo ha sido el final de Raúl.

Silvia Marsó y Abel Folk

Del escenario a la televisión: Abel Folk y Silvia Marsó, una pareja artística con historia antes de La Encrucijada

Bahar

¡El hospital se viste de luto! Dos muertes sacudirán a nuestros protagonistas en los próximos capítulos de Renacer

El destino de Seyran y Ferit, en manos del enemigo más despiadado de los Korhan: este domingo, nuevo capitulazo

El destino de Seyran y Ferit, en manos del enemigo más despiadado de los Korhan: este domingo, nuevo capitulazo

Publicidad