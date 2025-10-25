¡Por qué poco! Casi consigue los 6.000 euros en la prueba de velocidad

En la prueba de velocidad, cada panel acertado te suma 1.000 euros al marcador, pero si consigues los tres consecutivos, el premio se te multiplica por dos. Hay que ser el más rápido con el pulsador para adelantar al resto de compañeros y conseguir el premio.

En esta ocasión, en tema era “Los buenos amigos” y en el primer panel, Jorge Fernández ha dicho que “quien se fija en los amigos y no publica la foto es un buen colega”.

En el último panel, Irene ha estado muy cerca de conseguir los 6.000 euros. Después de llevarse 2.000 euros en los dos primeros paneles, Irene ha tenido en sus manos el gran premio, pero los nervios le han jugado una mala pasada.

