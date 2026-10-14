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La reacción de Nuria Hidalgo al reencuentro de Omar Montes con su hijo tras el juicio por su manutención

Tras celebrarse el juicio en el que se ha decidido aumentar la pensión que pagaba Omar Montes por su hijo, el cantante vuelve a verle. Pese a que ambos habían mantenido una relación telefónica asidua, no se habían visto en persona hasta ahora y Lorena Vázquez nos cuenta cómo ha reaccionado Nuria Hidalgo.

Omar Montes

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Sara Sanz Navarro
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Omar Montes vuelve a compartir tiempo con su hijo mayor en medio del conflicto judicial con Nuria Hidalgo por la manutención del menor. Las imágenes del cantante junto a Omar Jr. llegan después de las informaciones sobre un posible distanciamiento entre ambos.

Mientras el entorno de la madre apunta a tensiones familiares tras el enfrentamiento en los Juzgados, Omar niega haberse desvinculado de su hijo y asegura mantener el contacto con él, al menos de manera telefónica y asidua. Ahora, estas fotografías muestran un acercamiento entre padre e hijo y apuntan a una recuperación de la relación familiar.

Pese a que el reencuentro entre Omar y su hijo es una buena noticia para Nuria, esta afirma que hubiera preferido que se le hubiera pixelado la cara a Omar Jr. en la foto. "Ella dice que Omar siempre hace lo que le da la gana", asegura Lorena Vázquez, que ha podido hablar con ella.

El reencuentro marca una nueva etapa en la encrucijada familiar de Omar Montes. ¿Tendrá finalmente el cantante una relación más cercana con su hijo tras la polémica?

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