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María del Monte se la juega con su intuición en El Hormiguero: ¿consigue desenmascarar a las parejas falsas?

Las historias de amor han puesto a prueba a María del Monte en El Hormiguero. En el juego de Trancas y Barrancas, la cantante ha tenido que decidir qué parejas eran reales y cuáles estaban fingiendo.

María del Monte se la juega con su intuición en El Hormiguero

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Trancas y Barrancas han retado a María del Monte en su sección Detective del amor, donde la cantante ha tenido que distinguir entre parejas consolidadas y personas que acababan de conocerse.

La primera pareja, formada por Giorgio y Yasmin, ha contado que se conocieron hace dos años al compartir piso con otras dos personas. La convivencia hizo que se volvieran muy amigos hasta que surgió el amor. Sin embargo, después de escuchar su historia y hacerles varias preguntas, María del Monte ha pensado que no eran pareja. Esta vez, su intuición le ha fallado: los dos sí estaban juntos.

Después han entrado Elisa y Fernando, que han asegurado estar juntos desde hace 25 años. Según han contado, se conocieron una noche de domingo en una discoteca y él sintió un flechazo al verla. María del Monte ha escuchado su historia, pero no ha terminado de creérsela y ha vuelto a apostar por que no eran pareja. Esta vez, sin embargo, ha acertado. Y tú, ¿habrías hecho pleno?

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