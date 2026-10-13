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Investigan a dos jóvenes acusados de usar un robot para agredir sexualmente a una menor y retransmitirlo en directo

La víctima se encontraba con dos amigos cuando el robot se le acercó.

El robot rojo y dorado incautado por la policía

El robot rojo y dorado incautado por la policía @polizei_nrw_k

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Dos jóvenes de 16 y 19 años están siendo investigados por la Policía de Colonia por su presunta implicación en una agresión sexual cometida con un robot contra una adolescente de 16 años, cuyo supuesto ataque fue grabado y emitido en directo a través de las redes sociales.

Los hechos ocurrieron el entre las 23:45 y la medianoche del sábado, cerca de un restaurante de comida rápida de la ciudad alemana de Colonia, en el oeste del país. La víctima estaba con dos amigos, de 17 y 18 años, cuando un robot humanoide de 1,2 metros de altura, de color rojo y dorado, se le acercó.

En un comunicado, la policía se refirió al incidente como una "agresión" y dijo que estaban considerando presentar cargos por acoso sexual. De hecho, según Daily Mail, un portavoz de la policía de Colonia declaró: "Un robot rojo y dorado activó un operativo policial en la Ringstrasse de Colonia en la madrugada del domingo (11 de octubre)".

Las autoridades alemanas explican que el dispositivo la habría tocado por detrás en las nalgas y realizado movimientos de vaivén contra ella. En un vídeo difundido en TikTok se aprecia al robot junto a dos hombres, mientras se restriega contra la adolescente, que grita y se aleja.

Los investigadores apuntan a que el joven de 16 años, presunto propietario del robot, y el de 19 años "habrían grabado la presunta agresión, la habrían retransmitido en directo en las redes sociales y la habrían comentado", según recoge el comunicado de la Policía de Colonia.

Los agentes localizaron a los jóvenes implicados en la esquina de Magnusstrasse y Hohenzollernring y al robot escondido en el maletero de un coche, donde creen que su propietario lo había ocultado. Las autoridades se han incautado del dispositivo y de dos teléfonos móviles de los sospechosos, que continúan siendo analizados dentro de la investigación: "El departamento de investigación criminal está investigando una presunta denuncia de acoso sexual".

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