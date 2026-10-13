Detienen a la actriz Selma Blair por golpear en un avión un auxiliar y morder a un tripulante de cabina en pleno vuelo

'Una rubia muy legal', pero 'una pasajera conflictiva'. La actriz Selma Blair ha sido detenida en el aeropuerto John F. Kennedy inmediatamente después de que el avión en el que viajaba aterrizase en Nueva York alrededor de las 23:00 horas.

La actriz de 'Una rubia muy legal', según publica TMZ, protagonizó un incidente violento en pleno vuelo. Al parecer golpeó a un auxiliar de vuelo y mordió a un tripulante de cabina. Su objetivo era lograr abrir la puerta de la aeronave sin importarle estar en el aire.

Nada más detenerla, las autoridades la trasladaron a un hospital donde está siendo evaluada. La revista 'Variety' cita a un representante de la actriz para explicar que "sufrió una emergencia médica" que habría provocado ese comportamiento.

Delta Air Lines publicó un comunicado en el que avisa de que "tiene tolerancia cero ante comportamientos conflictivos o ilegales, ya que la seguridad de nuestros clientes y de la tripulación es siempre la prioridad".

La revista Variety dice que este no sería el primer capítulo protagonizado por la actriz en un avión ya que en 2016 fue evacuada en camilla cuando viaja con su hijo de 4 años porque sufrió "un colapso psicótico total". Blair justificó ese comportamiento a haber tomado una copa de vino y una pastilla.