Shakira y su emotivo mensaje a Antonio de la Rúa: así fue su historia de amor

Tras 13 conciertos inolvidables y llenos de sorpresas, Shakira cerró este lunes su residencia en Madrid con sus discursos más emotivos. En uno de ellos, la artista colombiana dio las gracias públicamente a Antonio de la Rúa, su expareja, quien ha estado trabajando con ella codo con codo durante toda la gira. "Me ha acompañado, me ha apoyado, me ha ayudado muchísimo y ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park", explicó la cantante a los asistentes.

"Y porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero darle las gracias a este, que un día fue mi compañero, y hoy es un gran amigo, amigo del alma", terminaba su mensaje haciendo alusión a la década en la que fueron pareja. Repasamos los altibajos que vivieron antes de alcanzar esta etapa de madurez y cariño mutuo.

Shakira y Antonio de la Rúa | Gtres

Así fue su historia de amor

Shakira y Antonio de la Rúa se conocieron en el restaurante Las Lilas, en Buenos Aires, en el año 2000. Por aquel entonces, ella ya comenzaba a ser una artista internacionalmente conocida y él ejercía como abogado y era hijo del presidente argentino Fernando de la Rúa.

Un año más tarde, su noviazgo era un secreto a voces y la pareja no se escondía. El vínculo era tan fuerte que la cantante de Barranquilla le dedicó uno de sus hits más recordados: Día de enero. "Te conocí un día de enero, con la luna en mi nariz. Y como vi que eras sincero, en tus ojos me perdí", reza la letra de este tema que rememora ese primer encuentro en Argentina.

Shakira y Antonio de la Rúa | Gtres

Antonio de la Rúa no solo fue la pareja de la colombiana; también dejó de lado sus actividades políticas para convertirse en su mánager y estratega profesional. Juntos formaron un tándem imparable del que salieron éxitos globales como Suerte (2001), La tortura (2005) —junto a Alejandro Sanz— o Hips Dont Lie (2005).

En 2010, la pareja puso fin a su relación sentimental de mutuo acuerdo, una noticia que no trascendió hasta enero de 2011 a través de un comunicado conjunto: "Vemos esta separación como temporal y como un tiempo de crecimiento individual mientras continuamos siendo compañeros en nuestros negocios y vidas profesionales".

Shakira y Antonio de la Rúa | Gtres

Demandas, distanciamiento y reconciliación

Pese a sus intenciones iniciales de mantener la alianza laboral, la relación se truncó en 2012, cuando Antonio de la Rúa demandó a la cantante reclamando una compensación millonaria por su trabajo de representación. Se iniciaron así más de cuatro años de litigios, contrademandas y negociaciones judiciales que finalmente quedaron desestimadas por los tribunales.

Con el paso del tiempo, ambos rehicieron sus vidas sentimentales. Shakira formó una familia con el futbolista Gerard Piqué, fruto de la cual nacieron sus dos hijos, Milan y Sasha. Por su parte, De la Rúa se unió a la modelo colombiana Daniela Ramos, con quien tuvo a sus hijos Zulú y Mael.

Poco a poco, los rencores y disputas legales quedaron en el pasado para dar paso a un paulatino acercamiento. Primero llegaron las interacciones y likes en redes sociales; más tarde, Antonio y su hija Zulú acudieron a uno de los conciertos de Shakira.

Shakira en una de sus actuaciones en Madrid | Gtres

Una reconciliación profesional y personal que ha culminado con la incorporación del argentino a la producción de sus últimos proyectos profesionales. El emotivo gesto de la cantante sobre el escenario en Madrid sella una bonita lección: la capacidad de transformar un amor romántico del pasado en una amistad y complicidad profesional indestructible.