¡Premio de 2.400 euros en La ruleta de la suerte! Javito emociona con una victoria dedicada a su padre

La emoción se ha apoderado de La ruleta de la suerte gracias a Javito, que ha protagonizado una jugada espectacular en el Panel con Bote. Aunque Laura lideraba el marcador, el concursante ha utilizado el gajo Empiezo yo y ha calculado cada tirada para aumentar sus posibilidades de victoria.

Tras acumular 600 euros y utilizar la Doble letra, Javito ha logrado caer en la casilla dorada y llevarse otros 1.800 euros. Una victoria especialmente emotiva porque su padre soñaba con participar en el concurso desde la época de Mayra Gómez Kemp.