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El chascarrillo de Susanna Griso sobre el nuevo logo de Frente Amplio: "No me postuléis como candidata"

La semejanza en los colores con el programa presentado por Susanna Griso, 'Espejo Público' ha ocasionado un momento de risas entre los tertulianos presentes.

Susanna Griso y Frente Amplio

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Manuel Pinardo
Publicado:

La nueva coalición integrada por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes, denominada Frente Amplio y con Ada Colau a la cabeza del nuevo partido político, ya tiene logo. El portavoz adjunto de Mas Madrid, Eduardo Rubiño, ha sido el encargado de desvelar en 'Espejo Público' los colores el partido.

Antes de presentar el logo que ha desatado las risas en Susanna Griso por la semejanza con el programa, Eduardo Rubiño ha explicado el nuevo movimiento con Ada Colau: "Creo que lo que le pasa a la izquierda y a la gente progresista es que Feijóo y Abascal no lleguen a la Moncloa, por eso pedimos unidad y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario".

El nuevo logo de Frente Amplio

Entre risas, Eduardo Rubiño procedía a desvelar la nueva marca de 'Frente Amplio' en al que le pedían especial atención a Susanna Griso: "Vamos a desvelarlo, ¿preparada Susanna, os suenan estos colores?" En pantalla se mostraba el nuevo logo con un color anaranjado y amarillo y tanto Lorena García como Eduardo Rubiño, preguntaban si les sonaba el color.

"El equipo juguetón de Espejo Público", así lo describía Lorena García, ha hecho un 'edit' del nuevo logo con una foto de Susanna Griso con Frente Amplio en el fondo haciendo una semejanza total con los colores del programa 'Espejo Público'.

Dicha foto ha provocado las risa en plató de la propia presentadora: "Ay, es verdad, madre mía, no me postuléis como candidata eh, que para eso está Ada Colau", decía entre risas Griso.

"Nunca se sabe como vienen las quinielas Susanna", le respondía Rubiño que además matizaba que no ha habido ninguna voluntad de que se parezca al programa. "La marca ha sido confeccionada por un estudio valenciano, se ha trabajado con los diseñadores, un rojo bermellón que en pantalla sale más anaranjado y el amarillo es más verde lima", explicaba el portavoz adjunto de Mas Madrid.

"¡Nos habéis copiado las tazas eh!", añadía Susanna Griso y ocasionando las risas en plató.

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Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

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