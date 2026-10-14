La Mesa aborda la visita de los Reyes a Ceuta y reúne a José Ramón de la Morena, Feliciano López y Amelia Bono

Para analizar las decisiones políticas y diplomáticas que han rodeado esta visita durante los gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, así como el papel de Marruecos, el programa contará con Vicente Vallés, director de Antena 3 Noticias 2; Iván Redondo, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa; Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía; y Javier Nart, ex diputado al Parlamento Europeo.

El programa incorporará también la mirada de los ceutíes. Pepi, invitada en La Mesa durante la crisis de julio, regresará expresamente a Ceuta para presenciar la visita de los Reyes, mientras que Carmela Ríos, periodista criada en la ciudad, aportará su visión personal de un acontecimiento de especial significado para Ceuta.

Finalmente, en La Mesa reunirá al periodista José Ramón de la Morena para hablar de la cara oculta del éxito. Protagonizará una conversación que recuperará la histórica rivalidad del periodista deportivo con José María García y abordará el lado menos conocido de dos grandes comunicadores que han vivido durante años bajo la presión de las audiencias.

Junto a Feliciano López, extenista profesional; Amelia Bono, empresaria; y Máximo Huerta, periodista y escritor, compartirán experiencias, rivalidades y renuncias personales en una mesa con humor, imágenes de archivo y sorpresas preparadas con personas de su entorno.