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SUEÑOS DE LIBERTAD
Una carta secreta de Begoña pone en peligro la boda de Andrés y Valentina en Sueños de libertad
Beatriz intenta recuperar el amor entre Andrés y Begoña entregándole una carta que la enfermera nunca llegó a darle, pero su intervención provoca el enfado del joven.
Dispuesta a conseguir que Andrés y Begoña vuelvan a estar juntos para librarse de ella, Beatriz ha acudido al despacho del De la Reina. Allí le ha asegurado que, para la enfermera, él sigue siendo el amor de su vida, unas palabras que no han sentado nada bien al joven.
Andrés le ha recordado que va a casarse con Valentina y ha terminado echándola de su casa. Sin embargo, antes de marcharse, Beatriz le ha dejado una carta de amor que Begoña escribió y nunca entregó en Sueños de libertad.Sueños de libertad. ¿Se atreverá a leerla?