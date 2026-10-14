El abrazo de Cihan Deniz a su tío hace llorar a Sadakat y cambia sus planes En Tierra lejana

Sadakat estaba dispuesta a incumplir la promesa que le hizo a Alya y llevar a Cihan Deniz ante Boran. Sin embargo, todo ha cambiado cuando el niño ha visto a su tío y ha corrido a abrazarlo, demostrando el profundo cariño que siente por él.

Durante el último año, el pequeño ha encontrado en Cihan una figura paterna y lo llama papá. Al presenciar su reacción, Sadakat se ha derrumbado entre lágrimas. "Me quema el corazón. Me arde y me duele", ha confesado. Conmovida, finalmente ha decidido respetar su promesa a Alya En tierra lejana.