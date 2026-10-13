José Mota se sincera sobre el final de Cruz y Raya: "Llegamos al acuerdo de emprender caminos por separado"

José Mota es uno de los humoristas más reconocidos de nuestro país. Su vida cambió en 1985, cuando su camino se cruzó con el de Juan Muñoz y juntos formaron Cruz y Raya, uno de los dúos cómicos por excelencia de España.

El dúo finalmente terminó en 2007, pese al gran éxito que tenía. "Hicimos un último fin de año y llegamos al acuerdo de que queríamos emprender caminos por separado", recuerda Mota.

Pese a la ruptura, José Mota recuerda con mucho cariño aquella época. "Nunca se produjo una ruptura de no querer saber nada más del otro", asegura, "fueron los mejores años de mi vida".

En 2009 dio el salto hacia su carrera en solitario, estrenando su propio programa, El show de José Mota. Aquel fue tan solo el inicio de una carrera meteórica, llena de galardones, sketches y papeles míticos.

Ahora, José Mota afronta un nuevo reto como director de cine. Mota estrena Arriba Tutto, una oda al humor en la que, por primera vez, se pone no solo delante, sino también detrás de cámaras. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!