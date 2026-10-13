Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

ESTADOS UNIDOS

Muere una persona al salir despedida de una montaña rusa en un parque de atracciones

El bufete que representa a más de 100 clientes del parque de atracciones alegan que varios han sufrido lesiones, mientras que el propio parque se defiende asegurando que se han superado numerosas pruebas de seguridad.

Parque de atracciones Six Flags

Muere una persona al salir despedida de una montaña rusa del parque de atracciones Six Flags | Europa Press

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

Una persona ha muerto y al menos cuatro han resultado heridas tras salir despedida de una montaña rusa en movimiento en el parque de atracciones 'Six Flags' del estado de Georgia, Estados Unidos. Hasta el momento, se desconoce el motivo del accidente.

Desde el propio Departamento de Policía del condado de Cobb, no han querido detallar la información sobre las lesiones registradas del cuerpo del fallecido, tal y como cuenta la cadena local WXIA. La misma cadena ha contado que los testigos vieron caer al cuerpo y golpearse con diferentes partes de la atracción hasta caer al suelo.

Comunicado de la empresa

Tras el grave suceso, la empresa dueña de las instalaciones, Six Flags, ha emitido un comunicado en el que asegura estar "colaborando plenamente con las autoridades mientras completan su investigación".

"Estamos profundamente entristecidos por el incidente ocurrido hoy a un visitante en nuestro parque", ha afirmado un portavoz en el comunicado. "También estamos brindando apoyo a los visitantes y miembros del equipo afectados", ha manifestado, compartiendo sus "más sinceras condolencias están con la familia, los amigos y los seres queridos del visitante".

En este contexto, la cadena de parques de atracciones ha anunciado que ha "cerrado temporalmente atracciones similares" en sus instalaciones.

Varios clientes denuncian lesiones

El parque, situado a unos 19 kilómetros al oeste de Atlanta, es propiedad de Six Flags Entertainment Corp., empresa que se presenta como la mayor propietaria de parques temáticos regionales en Estados Unidos. En su comunicado, la empresa informó que su personal y las autoridades locales respondieron de inmediato, y que está colaborando plenamente con las autoridades mientras estas concluyen su investigación.

El bufete señaló que representa a más de 100 clientes que han alegado haber sufrido lesiones. Por su parte, Six Flags afirmó que la atracción X2 había superado numerosas pruebas de seguridad.

Justo el mes pasado, Six Flags anunció que cerraría definitivamente la montaña rusa X2, causante del reciente fallecimiento de una persona, tras alegar desde el despacho legal Dordick Law Corp, comunicó que tres de sus clientes demandaron a la empresa tras haber sufrido, presuntamente, lesiones cerebrales catastróficas a causa de la atracción X2.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

La Unión Europea aprueba el mayor paquete de sanciones contra Rusia desde que empezó la guerra

Guerra Ucrania Rusia

Publicidad

Mundo

La bloguera Charlie Anderson-Read

Muere a los 41 años la influencer Charlie Anderson-Read y anuncia su muerte en un vídeo: "No lo he publicado desde otro mundo"

Imagen de archivo de Selma Blair

Detienen a la actriz Selma Blair por golpear en un avión un auxiliar y morder a un tripulante de cabina en pleno vuelo

El robot rojo y dorado incautado por la policía

Investigan a dos jóvenes acusados de usar un robot para agredir sexualmente a una menor y retransmitirlo en directo

Antena 3 Noticias
Estados Unidos

Donald Trump lanza una web para homenajear a Cristóbal Colón como "el héroe estadounidense por excelencia"

Parque de atracciones Six Flags
ESTADOS UNIDOS

Muere una persona al salir despedida de una montaña rusa en un parque de atracciones

Resucita en Guatemala
GUATEMALA

Resucita en pleno velatorio: una joven de 15 años abre los ojos y se reincorpora en el ataúd tras pasar ocho horas dada por muerta

Una sorpresa para todos los presentes que acudían a despedir a la joven de 15 años en Guatemala. En pleno velatorio, después de pasar ocho horas dentro del ataúd tras ser dada por muerta, la menor comenzó a moverse, abrió los ojos y se reincorporó.

Una imagen de un edifico atacado por Rusia en Kharkiv
Guerra Rusia Ucrania

Rusia sigue atacando Ucrania pese al anuncio de una tregua energética de Trump

Los bombardeos han dejado al menos diez muertos y han provocado nuevos apagones en distintos puntos del país. Mientras, Moscú no confirma el acuerdo y Zelenski insiste en que el alto el fuego debe cumplirse por ambas partes.

Guerra Ucrania Rusia

La Unión Europea aprueba el mayor paquete de sanciones contra Rusia desde que empezó la guerra

Imagen de un supermercado en Francia

Un ciberataque hackea los frigoríficos de más de 150 supermercados en Francia

Imagen del papa León XIV

El papa será operado este miércoles a mediodía del nódulo en el pulmón

Publicidad