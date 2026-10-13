Muere una persona al salir despedida de una montaña rusa en un parque de atracciones

Una persona ha muerto y al menos cuatro han resultado heridas tras salir despedida de una montaña rusa en movimiento en el parque de atracciones 'Six Flags' del estado de Georgia, Estados Unidos. Hasta el momento, se desconoce el motivo del accidente.

Desde el propio Departamento de Policía del condado de Cobb, no han querido detallar la información sobre las lesiones registradas del cuerpo del fallecido, tal y como cuenta la cadena local WXIA. La misma cadena ha contado que los testigos vieron caer al cuerpo y golpearse con diferentes partes de la atracción hasta caer al suelo.

Comunicado de la empresa

Tras el grave suceso, la empresa dueña de las instalaciones, Six Flags, ha emitido un comunicado en el que asegura estar "colaborando plenamente con las autoridades mientras completan su investigación".

"Estamos profundamente entristecidos por el incidente ocurrido hoy a un visitante en nuestro parque", ha afirmado un portavoz en el comunicado. "También estamos brindando apoyo a los visitantes y miembros del equipo afectados", ha manifestado, compartiendo sus "más sinceras condolencias están con la familia, los amigos y los seres queridos del visitante".

En este contexto, la cadena de parques de atracciones ha anunciado que ha "cerrado temporalmente atracciones similares" en sus instalaciones.

Varios clientes denuncian lesiones

El parque, situado a unos 19 kilómetros al oeste de Atlanta, es propiedad de Six Flags Entertainment Corp., empresa que se presenta como la mayor propietaria de parques temáticos regionales en Estados Unidos. En su comunicado, la empresa informó que su personal y las autoridades locales respondieron de inmediato, y que está colaborando plenamente con las autoridades mientras estas concluyen su investigación.

El bufete señaló que representa a más de 100 clientes que han alegado haber sufrido lesiones. Por su parte, Six Flags afirmó que la atracción X2 había superado numerosas pruebas de seguridad.

Justo el mes pasado, Six Flags anunció que cerraría definitivamente la montaña rusa X2, causante del reciente fallecimiento de una persona, tras alegar desde el despacho legal Dordick Law Corp, comunicó que tres de sus clientes demandaron a la empresa tras haber sufrido, presuntamente, lesiones cerebrales catastróficas a causa de la atracción X2.

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