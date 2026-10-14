La prensa de Marruecos reacciona a la visita de los Reyes a Ceuta: ¿provocará un nuevo choque diplomático?

La visita de los Reyes a la ciudad autónoma de Ceuta ha tenido una gran repercusión en la prensa española, pero su impacto no se ha quedado dentro de nuestras fronteras. Los medios de Marruecos también se han pronunciado al respecto.

En unos términos que se repiten desde la entrada masiva del 30 de julio, los medios del país vecino han vuelto a hacer referencia a Ceuta. Desde entonces, aluden a una "legitimidad histórica y un derecho soberano imprescriptible".

Respecto a la visita oficial de los Reyes, el diario digital Hespress la describía como "un acto protocolario encerrado en sí mismo, dirigido al consumo interno y partidista, e incapaz de alterar el equilibrio de las fuerzas sobre el terreno".

"Silencio estratégico de Rabat"

Por su parte, el medio digital Akhbarona incide en la misma idea de "consumo interno español" y define la ausencia de reacción de Rabat como un "silencio estratégico".

Cabe recordar que la última visita de unos monarcas españoles a Ceuta fue la del rey emérito Juan Carlos I y la reina Sofía, en 2007. Aquel viaje provocó un fuerte choque diplomático entre España y Marruecos, que calificó la visita de "lamentable". Incluso se llegó a retirar a los embajadores.

"Hay que estar muy alerta con Marruecos"

En este contexto, Lorena García planteaba la posibilidad de que el rey de Marruecos pudiera desplazarse hasta la frontera con Melilla, en Nador. "De momento no se ha producido, que eso sí que hubiese sido una declaración importante", apuntaba.

Tras estas consideraciones, el periodista Toni Bolaño lanzaba un mensaje de alerta: "¡Cuidado, que con Marruecos hay que estar siempre ojo avizor!". Bolaño considera que la reacción del país vecino no tiene por qué ser inmediata y cree que "en un par de semanas hay que estar muy alerta a sus movimientos".

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