María del Monte revela en El Hormiguero por qué ocultó durante meses a su madre la muerte de su hermano

María del Monte ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de El Hormiguero al recordar las pérdidas familiares que han marcado su vida. La artista ha confesado que ocultó durante meses a su madre, que tenía 90 años, el fallecimiento de su hermano.

Durante la entrevista, la sevillana también ha explicado cómo vivió la muerte de sus padres y las diferentes reacciones que tuvo ante cada despedida. Mientras que a su madre fue ella misma quien le cerró los ojos, ha reconocido que, cuando falleció su padre, no pudo siquiera entrar a verlo en el tanatorio.