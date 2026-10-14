Melendi se define como un "asturiano adorable" en las palabras encadenadas de La Voz

Melendi ha aterrizado en La Voz 2026 con un objetivo claro: ser, de nuevo, el ganador de la edición. Sin embargo, no todos los retos ocurren delante de las cámaras, algunos van más allá de la telvisión.

En esta ocasión, el coach ha jugado a las palabras encadenadas. El formato es tan sencillo de entender como complicado de ejecutar: el asturiano debía decir qué palabra le define más con la letra presentada.

El cantante se ha definido como un "asturiano adorable" al escuchar la A antes de dejar clara la emoción que le transmite dar un concierto. ¡Imperdible!

El viernes, no te pierdas las penúltimas Audiciones a ciegas de La Voz en Antena 3.