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Melendi se define como un "asturiano adorable" en las palabras encadenadas de La Voz
El coach ha participado en uno de los juegos más divertidos que ocurren detrás de cámaras.
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Melendi ha aterrizado en La Voz 2026 con un objetivo claro: ser, de nuevo, el ganador de la edición. Sin embargo, no todos los retos ocurren delante de las cámaras, algunos van más allá de la telvisión.
En esta ocasión, el coach ha jugado a las palabras encadenadas. El formato es tan sencillo de entender como complicado de ejecutar: el asturiano debía decir qué palabra le define más con la letra presentada.
El cantante se ha definido como un "asturiano adorable" al escuchar la A antes de dejar clara la emoción que le transmite dar un concierto. ¡Imperdible!
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