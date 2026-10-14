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Melendi se define como un "asturiano adorable" en las palabras encadenadas de La Voz

El coach ha participado en uno de los juegos más divertidos que ocurren detrás de cámaras.

Melendi se define como un "asturiano adorable" en las palabras encadenadas de La Voz

Melendi se define como un "asturiano adorable" en las palabras encadenadas de La Voz

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Melendi ha aterrizado en La Voz 2026 con un objetivo claro: ser, de nuevo, el ganador de la edición. Sin embargo, no todos los retos ocurren delante de las cámaras, algunos van más allá de la telvisión.

En esta ocasión, el coach ha jugado a las palabras encadenadas. El formato es tan sencillo de entender como complicado de ejecutar: el asturiano debía decir qué palabra le define más con la letra presentada.

El cantante se ha definido como un "asturiano adorable" al escuchar la A antes de dejar clara la emoción que le transmite dar un concierto. ¡Imperdible!

El viernes, no te pierdas las penúltimas Audiciones a ciegas de La Voz en Antena 3.

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