Hoy, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz estarán en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, una de las parejas más conocidas de nuestro país. La presentadora y el reconocido chef visitan juntos el programa para charlar con Pablo Motos sobre sus respectivos proyectos profesionales y compartir algunas de las experiencias que han vivido tanto dentro como fuera de sus trabajos.

Durante la entrevista, ambos hablarán de su día a día, de cómo compaginan sus exigentes carreras con su vida familiar y de algunas de las anécdotas que han protagonizado juntos. Una visita que promete estar llena de complicidad, humor y momentos divertidos.

Sobre ellos:

Cristina Pedroche se ha consolidado como uno de los rostros más populares de la televisión española, destacando por su trayectoria como presentadora y colaboradora y por protagonizar las Campanadas de Antena 3. Por su parte, Dabiz Muñoz es uno de los chefs más reconocidos internacionalmente, conocido por su cocina innovadora y por estar al frente de DiverXO, su restaurante con tres estrellas Michelin.