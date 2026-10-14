Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Hoy, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz estarán en El Hormiguero

La presentadora y el chef llegan al programa para compartir su actualidad profesional y personal.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en El Hormiguero

Publicidad

El Hormiguero recibe esta noche a Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, una de las parejas más conocidas de nuestro país. La presentadora y el reconocido chef visitan juntos el programa para charlar con Pablo Motos sobre sus respectivos proyectos profesionales y compartir algunas de las experiencias que han vivido tanto dentro como fuera de sus trabajos.

Durante la entrevista, ambos hablarán de su día a día, de cómo compaginan sus exigentes carreras con su vida familiar y de algunas de las anécdotas que han protagonizado juntos. Una visita que promete estar llena de complicidad, humor y momentos divertidos.

Sobre ellos:

Cristina Pedroche se ha consolidado como uno de los rostros más populares de la televisión española, destacando por su trayectoria como presentadora y colaboradora y por protagonizar las Campanadas de Antena 3. Por su parte, Dabiz Muñoz es uno de los chefs más reconocidos internacionalmente, conocido por su cocina innovadora y por estar al frente de DiverXO, su restaurante con tres estrellas Michelin.

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Invitados

Publicidad

Programas

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en El Hormiguero

Hoy, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz estarán en El Hormiguero

La Mesa aborda la visita de los Reyes a Ceuta y reúne a José Ramón de la Morena, Feliciano López y Amelia Bono

La Mesa aborda la visita de los Reyes a Ceuta y reúne a José Ramón de la Morena, Feliciano López y Amelia Bono

Vuelve a ver la entrevista completa a María del Monte en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a María del Monte en El Hormiguero

María del Monte habla sobre la pérdida de su hermano y sus padres: "Fue terrorífico"
Se sincera

María del Monte habla sobre la pérdida de su hermano y sus padres: "Fue terrorífico"

“Todas las mías las fallo”: la maldición de David regresa en martes y 13 y cae contra Moisés en AlaZ
AlaZ | 13 de octubre

“Todas las mías las fallo”: la maldición de David regresa en martes 13 para caer contra Moisés en AlaZ

Triple dosis de David en el ¿Dónde Están?: Trigo acierta con Bustamante y Moisés pincha con Bisbal
Mejores momentos | 13 de octubre

Triple dosis de David en el ¿Dónde Están?: Trigo acierta con Bustamante y Moisés pincha con Bisbal

La casualidad ha querido que el concursante barcelonés haya tenido que elegir entre dos tocayos en una prueba en la que ha vuelto a quedarse con todos los segundos en juego.

Marta Hazas presume de ‘Corazón contento’ en La Pista… ¡ganando a Javier Veiga!
Mejores momentos | 13 de octubre

Marta Hazas presume de ‘Corazón contento’ en La Pista… ¡ganando a Javier Veiga!

La actriz se ha llevado el triunfo en un duelo siempre divertido por enfrentarse a su marido, que se ha quedado encantado de que ella le haya ‘dedicado’ esta canción.

“Mi hija me va a matar”: La aspirante confiesa su terrorífica afición al muñeco diabólico

“Mi hija me va a matar”: La aspirante confiesa su terrorífica afición al muñeco diabólico

Roca Rey y Tana Rivera

Roca Rey y Tana Rivera rompen su relación: "Él le dijo que las cosas estaban yendo demasiado deprisa"

José Mota

José Mota se sincera sobre el final de Cruz y Raya: "Llegamos al acuerdo de emprender caminos por separado"

Publicidad