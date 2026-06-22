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La hija de Raquel, humillada durante años por su profesor: "Le da vergüenza mirarse al espejo"

Raquel denuncia que el profesor de su hija de 10 años ha provocado que la menor no quiera ir a clase. El motivo: este lleva varios años llamándola gorda y haciendo comentarios sobre su cuerpo.

Raquel (profesor que insulta)

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Varias familias de un colegio de San Fernando, en Cádiz, denuncian que un profesor del centro lleva años humillando a alumnas. Según relatan, ha sido acusado de hacer comentarios degradantes sobre el cuerpo y el peso de varias niñas, lo que ha provocado que algunas de ellas no quieran volver a clase.

La hija de Raquel, que ahora tiene 10 años, es una de las presuntas víctimas. Según cuenta la madre, el profesor llegó a decirle a la menor que, si no adelgazaba, podría morir. La familia también asegura que el docente le llegó a arañar la cara al lanzarle una tiza. La niña no solo tiene miedo de volver al colegio por temor a una nueva agresión, sino que además le cuesta dormir por las noches.

En la denuncia se recoge que, en un episodio reciente, el profesor habría tocado el brazo de la menor y la habría llamado "fea", continuando con los comentarios pese a la incomodidad de la niña. Según la familia, al no recibir una respuesta negativa inmediata, el docente continuó con las bromas.

El profesor se ha defendido alegando que todos los comentarios se realizaron en tono de broma y que las menores los han malinterpretado. Además, sostiene que él es la verdadera víctima de la situación y afirma que las alumnas se encuentran "tranquilas".

No se trataría de un caso aislado. Otras familias también han presentado denuncias contra el mismo docente por hechos similares. Aseguran que a los menores se les ha arrebatado su confianza.

Raquel explica, visiblemente afectada, en el programa Y ahora Sonsoles que su hija "ahora mismo está fatal" y que "no quiere dormir por las noches porque cree que se va a morir". Afirma que la situación se prolonga desde 2024, aunque todavía no han logrado una solución pese a los intentos de varias madres.

La madre también señala que su hija ha desarrollado un gran complejo con su físico: "Le da vergüenza mirarse al espejo", consecuencia de lo que habría vivido durante los últimos dos años. Verónica, otra madre con un hijo en el mismo centro, asegura que hay que su hijo también habría sido agredido verbalmente, siendo llamado "mamarracho".

La tensión continúa en este colegio de Cádiz, donde varias familias mantienen enfrentamientos con uno de los docentes. La pregunta que queda en el aire es si finalmente se hará justicia y si el alumnado podrá volver a clase con tranquilidad.

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