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La madre del joven de 17 años fallecido tras electrocutarse en una piscina exige respuestas: "El niño no estaba mojado"

Chari aún llora la pérdida de su hijo, que fallecía tras electrocutarse en la piscina de la casa de sus abuelos. Una muerte que, según Chari, no ocurrió según la versión que ha trascendido.

Chari

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Un joven de 17 años fallecía hace dos semanas en Gelves (Sevilla), en la vivienda de sus abuelos. Según las investigaciones, el joven se habría electrocutado tras desenchufar algo de una regleta estando aún mojado de la piscina.

Según Chari, la madre del joven, los hechos no ocurrieron según ha trascendido. Esta asegura que su hijo aún no se había bañado cuando se acercó a la regleta, por lo que recibió la descarga por una mala instalación eléctrica.

Chari nos cuenta que su hijo estaba atendiendo a una petición de sus abuelos, que le pidieron que desenchufara la depuradora. "Mis suegros estaban allí, yo me creo a los chicos que estaban abajo y lo vieron", advierte Chari.

La madre del fallecido denuncia que la casa en la que murió su hijo siempre presentó problemas eléctricos. "Aquello no estaba bien, la casa estaba a medio hacer", señala, "aquello era un polvorín".

Lo que para la abuela del fallecido ha sido un accidente, para la madre se podría haber evitado. "Yo no voy contra nadie, yo quiero saber la verdad, que me den una explicación", afirma.

Completamente rota, Chari sostiene que la muerte de su hijo se podría haber evitado y carga directamente con una instalación eléctrica que, según ella, no estaba en buen estado.

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