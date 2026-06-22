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Presidente del club en el que jugaba uno de los menores ahogados en Tarragona: "Dicen que se tiraban de las rocas y es mentira"

Hablamos con Pablo Pedro González, una de las personas cercanas a la familia de Maikel, uno de los niños ahogados en una playa de Tarragona.

Presidente del club en el que jugaba uno de los menores ahogados en Tarragona: "No se estaban tirando de las rocas"

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El fallecimiento de tres niños en una playa de Tarragona ha conmocionado por completo a todo el país. Los menores, de 12 años, jugaban en la playa de l'Arrabassada, en una zona rocosa que estaba fuera de la cobertura visual de los socorristas.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Pablo Pedro González, el presidente del club en el que jugaba Maikel, uno de los niños, junto a Francis, el padre. "Estamos destrozados", afirma Pablo Pedro, "todo el que le conocía esta destrozado".

El presidente del club asegura que se están dando versiones falsas de lo ocurrido. Este relata que los niños estaban jugando en la playa y que las olas les arrastraron hacia la zona rocosa. Maikel murió ahogado y a los otros dos menores consiguieron rescatarlos, pero fallecieron al poco tiempo: "Estuvieron una hora reanimándolos".

"Los padres están muy dolidos", señala Pablo Pedro, "hay gente que dice que los socorristas no estuvieron a la altura y muchas cadenas dicen que se estaban tirando desde las rocas, eso es mentira".

Pablo Pedro aclara que los menores tan solo se estaban bañando en la playa, cuando la fuerza de las olas les arrastró. Una versión que, según denuncia, muchos medios están desmereciendo, provocando un gran dolor en las familias de los fallecidos.

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