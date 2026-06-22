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Antonia Castillo, diez años enfrentada a su hermana por una herencia familiar

Antonia Castillo, de 72 años, denuncia la difícil situación que atraviesa debido a una presunta distribución injusta de una herencia familiar.

Antonia Herencia

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Antonia Castillo, de 72 años y vecina de Jaén, asegura que lleva más de una década sin hablarse con su hermana debido a un conflicto relacionado con una herencia familiar. Según sus cálculos más conservadores, su hermana se habría quedado con unos 94.000 euros, sin contar una subvención.

Explica que el problema comenzó en 2013, tras el fallecimiento de su padre, cuando, según afirma, descubrió "todas las marranadas e injusticias que estaban haciendo en la cooperativa". Desde entonces, sostiene que su hermana habría comenzado a quedarse con los beneficios de unos olivares que ambas poseen a partes iguales.

Antonia asegura que su madre le pidió que solicitara a su hermana mayor un ajuste de cuentas. Sin embargo, la respuesta que recibió fue: "Yo no tengo que darte a ti explicaciones de nada".

Además, afirma que su hermana y el marido de esta abrieron una cuenta desde la que retiraron 31.000 euros, de los cuales ella solo habría percibido 11.400. También denuncia una supuesta mala gestión de unos terrenos arrendados, que estaría provocando pérdidas económicas, incluida una subvención de 1.200 euros por olivo.

La protagonista reconoce que siempre mantuvo una buena relación con su hermana hasta que surgieron estos problemas. Según relata, el conflicto ha llegado incluso a los tribunales. Asimismo, lamenta que ni su hermana haya mostrado voluntad de resolver la situación ni su abogado haya conseguido encontrar una solución.

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