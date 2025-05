Ramona Maneiro, la mujer que ayudó a morir a Ramón Sampedro: "Me enamoré de él y mucha gente no lo entiendió"

Ramón Sampedro es uno de los referentes de la lucha por la eutanasia y la muerte digna. Desde los 25 años, su deseo de apartarse del sufrimiento que le producía su tetraplejia y dejar de vivir no cesó.

Pese a que muchas personas, entre ellas su familia, se oponía al deseo de Ramón, este logró quitarse la vida con la ayuda de su amiga Ramona Maneiro. "Ramón le preguntaba siempre a la gente que le visitaba si le ayudaría", nos cuenta, "a mi me dijo el día de antes que lo haríamos esa noche".

Ramona le ayudó a administrarse el cianuro y grabó el video de su muerte. Desde detrás de la cámara, esta se despidió en silencio: "Me dio mucha pena hacerlo clandestinamente".

Hoy, recuerda aquel día como si no hubiera pasado el tiempo y confiesa que, pese a que le ayudó a morir, el tiempo que pasó con él fue muy bonito. "Yo me enamoré de él, fue un amor que no entiende muchísima gente", asegura.

Ramona fue detenida por un presunto delito de cooperación al suicidio, pero fue liberada poco después por falta de pruebas. Hoy, asegura estar orgullosa de lo que hizo y defiende el derecho a morir dignamente de cualquier persona. ¡No te pierdas su entrevista en el video de arriba!