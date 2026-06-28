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Rafael Santandreu lanza un mensaje a los más cabezones: "Nadie sabe nada"

Rafael Santandreu tiene muy claro que no es bueno ir de listo por la vida. Querer tener siempre la razón puede provocar más discusiones y además, arruinar tus relaciones.

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Las discusiones forman parte de la vida de todos, pero a veces hay personas que parecen empeñadas en tener siempre la razón. Sobre este tema ha hablado el conocido psicólogo Rafa Santandreu, que ha dejado una reflexión que está dando mucho que hablar.

Según explica el experto, ser una persona que siempre quiere imponer su opinión por delante de la de los demás, no es positivo. De hecho, asegura que esa actitud puede causar muchos problemas: "Esa cabezonería arruina muchas relaciones".

Rafa señala que cuanto menos necesidad tengamos de demostrar que llevamos razón, mejor nos irá. Además, asegura que ser un 'opinionated' no es algo bueno o por lo menos para los ingleses, que lo consideran cargante.

Pero, ¿qué hacer cuando nos encontramos con personas muy cabezonas? El psicólogo tiene una respuesta clara: no hace falta ir de listo ni intentar ganar en cada debate. En muchas ocasiones, lo mejor es darle la razón al otro directamente y reconocer que "Nadie sabe nada".

La pseudosolución que nos deja Santandreu es muy sencilla: lo más importante no es tener razón, sino cuidar a las personas que queremos. Por eso, su consejo final es claro: "Pasa de tener razón y ama a los demás".

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