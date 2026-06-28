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Mejores momentos | Gala 11

“Se ha lavado los dientes hoy 35 veces”: los concursantes desvelan cómo se ha preparado Paula Koops para su actuación

La madrileña quería que todo saliese a la perfección en su imitación con Miki Núñez y no quería por nada del mundo tener mal aliento.

Paula Koops y Miki Núñez

“Se ha lavado los dientes hoy 35 veces”: los concursantes desvelan cómo se ha preparado Paula Koops para su actuación

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Patri Bea
Patri Bea
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Paula Koops y Miki Núñez nos han regalado un número lleno de complicidad y magia en la undécima gala de Tu cara me suena convertidos en Nicole Kidman y Robbie Williams y los dos nos han desvelado al terminar la actuación que han ensayado la canción muchas veces por petición de la madrileña.

“Caracterizado cuesta un poco menos, pero creo que me pongo más nerviosa cuando le veo a él con su cara”, nos ha confesado Paula Koops justificando ese nerviosismo que ha percibido Manel Fuentes.

Los concursantes han revelado que Paula Koops tenía pánico a que le oliese el aliento al estar tan cerca de su compañero durante la actuación y no ha comido nada que llevase ajo en todo el día. “Se ha lavado los dientes hoy 35 veces”, ha recalcado Nia. ¡Revive este momento de la gala dándole al play al vídeo de arriba!

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