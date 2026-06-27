Así ha sido el homenaje de The Bear a Rob Reiner en el final de la serie: un guiño a una de sus películas más queridas

Cinco temporadas después y con múltiples premios a sus espaldas, The Bear ha ha llegado a su fin tras el estreno de sus nuevos capítulos en Disney +.

Los fans se han despedido del bullicioso restaurante y de Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri) o Richie (Ebon Moss-Bachrach), no sin antes ver el emotivo homenaje que ha hecho la serie a Rob Reiner, asesinado junto a su mujer, Michele Singer, por su hijo en diciembre de 2025.

Y es que, el querido director apareció como estrella invitada en la temporada 4 de The Bear, interpretando a Albert Schnurr, un consultor de negocios que ayuda a Ebraheim a hacer crecer el negocio de la ventanilla de The Original Beef.

Rob Reiner en la temporada 4 de The Bear | Disney+

En cuanto al guiño a Reiner en la temporada final, OJO CON LOS SPOILERS , en los últimos minutos del último episodio, Ebra, que está visitando un posible nuevo local para expandir el negocio, llama a Albert y le dice que el sitio parece perfecto, preguntándole que si puede hacer algo más. A pesar de que no se oye lo que le responde, Ebra sonríe y contesta simplemente: "Cómo desees".

Esta frase, aparentemente normal, es una referencia sutil, pero directa a La princesa prometida, una de las películas más icónicas de Reiner, en la que el personaje de Westley la utiliza una y otra vez como una forma de decir "te quiero", cada vez que Buttercup le pide algo.

Robin Wright y Cary Elwes en La princesa prometida | 20th Century Fox

Sin duda, un homenaje deliberadamente discreto que los creadores prefirieron a un rótulo o una dedicatoria explícita en su memoria.