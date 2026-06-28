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"La Voz Kids no se olvida en la vida": Los talents, preparados para los segundos Asaltos, el próximo sábado en Antena 3

El próximo sábado llegan los segundos Asaltos de La Voz Kids 2026 y los talents ya están listos para volver a emocionar en el escenario.

Melody en La Voz Kids

"La Voz Kids no se olvida en la vida": Los talents, preparados para los segundos Asaltos, el próximo sábado en Antena 3

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Borja Tamayo
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La primera noche de los Asaltos de La Voz Kids ha dejado las expectativas por las nubes. Y es que los equipos de Edurne y Ana Mena han arrasado con cada nivel, demostrando el enorme nivel que hay este año en el programa.

Ahora bien, esto está lejos de terminar y los segundos Asaltos prometen seguir causando sensación. Luis Fonsi, cuyo equipo, junto al de Antonio Orozco, protagonizará la velada, lo tiene claro: "Va a ser una noche de muchas emociones".

Los coaches y asesores, a lágrima viva, disfrutarán en primera persona del espectáculo que llegará el próximo sábado, a las 22 horas, en Antena 3. Los talents lo pasarán en grande porque, como menciona un concursante en el avance, "La Voz Kids nunca se te puede olvidar en la vida".

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