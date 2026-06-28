La emotiva reacción de Becky G al escuchar ‘Amor eterno’ de Rocío Dúrcal y recordar sus raíces mexicanas

Los primeros Asaltos han sido una noche para recordar y, entre todas las actuaciones de la velada, la de Deyerid ha sido especialmente impactante. Tanto es así que la asesora de Ana Mena, Becky G, no ha podido esconder su emoción al recordar las raíces mexicanas de la cantante estadounidense.

Los abuelos de Becky, con los únicos con “los que habla en español”, son de México. Un origen que lleva con especial orgullo y que Deyerid le ha recordado. Y es que la joven talent salió al escenario para interpretar ‘Amor eterno’, de Rocío Dúrcal: una canción directamente relacionada con el país americano.

“Ya estoy llorando”, empezaba diciendo la asesora: “Te escuché y escuché mi sangre”. Así, con las lágrimas en los ojos, Becky elogiaba la imponente actuación de la talent que, a pesar de no poder continuar en el programa, indudablemente se merecía el aplauso de los allí presentes. ¡Dale play al vídeo de arriba y disfruta de este momentazo!

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