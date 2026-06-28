"A mí me dan igual tus constantes vitales": Juan del Val carga contra la gente que tiene anillos del sueño

Como cada jueves, El Hormiguero ha despedido la semana con la habitual tertulia de actualidad en la que Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val y el propio Pablo Motos comentan algunos de los temas más sonados de la semana.

La mejor manera de poner el broche de oro al debate es una ración de polémica servida por Juan del Val. En esta ocasión, el colaborador ha cargado contra los que usan y comparten los datos de sus anillos del sueño.

Sin embargo, lejos de dejarlo ahí, Juan ha criticado también la moda que existe con el pistacho. ¡No te lo puedes perder!

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