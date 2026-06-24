Pilar Vidal, sobre los rumores que relacionan a Ana Mena y Carlos Alcaraz: "No representa los valores que ella tiene"

Las revistas de nuestro país han amanecido hoy con un tema en común: las fotografías del encuentro entre Ana Mena y Carlos Alcaraz. Un encuentro que se produjo durante el torneo de pádel Reserve Cup en Marbella.

En las imágenes se ve a la cantante saludando a Alcaraz. Ambos se sonríen y protagonizan un acercamiento que ha dado mucho que hablar. Sobre todo, porque ahora ambos están solteros.

Las imágenes salen a la luz justo unos días después de que se confirmara la ruptura de Ana Mena y Óscar Casas. Tras dos años de relación, que comenzó cuando ambos se conocieron en un rodaje, el entorno de la pareja confirma su ruptura por incompatibilidad de sus vidas profesionales y personales.

Pilar Vidal ha desvelado que el entorno de Ana Mena está disgustado ante los rumores. "No les gusta que digamos que tiene a otro", afirma, "se toma las relaciones con la misma seriedad que el trabajo y no representa los valores que ella tiene".

Según informó nuestro colaborador Nacho Gay, no intervinieron terceras personas en la ruptura, sino que fue algo que tuvo que ver con las difíciles rutinas de ambos, entre giras y rodajes. "Lo han pasado muy mal", advierte Pilar Vidal.

Ahora, lo que para muchos parecen ser unas fotografías sin importancia entre Ana Mena y Carlos Alcaraz, para otros se ha convertido en una fantasía en el momento exacto. ¿Qué hay entre Ana Mena y el tenista?

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