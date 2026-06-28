Ana Mena se emociona con Triana: “No hay vez que haya ensayado que no haya llorado”

Con tan solo 7 años, Triana consiguió enamorar a todos los coaches en las Audiciones a ciegas. La pequeña decidió unirse al equipo de Ana Mena después de lograr uno de los plenos más emocionantes de la temporada.

Desde entonces, la talent ha superado todas las fases de La Voz Kids hasta llegar a la primera noche de Asaltos. Su mentora, que tiene máxima confianza en ella, no puso ocultar su emoción al verla ensayando para una de las galas claves de la temporada.

“No hay vez que haya ensayado que no haya llorado”, dijo la artista escuchando atentamente como Triana preparaba su próxima aparición en el plató antes de los Asaltos. ¡No te lo puedes perder!

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