Mes del orgullo LGBTQIA+: la orientación sexual no es una fase

Cada junio vuelve el arcoíris a las marcas, las calles y las redes. Pero para muchas personas LGBTQIA+, lo que se celebra no es una tendencia sino una identidad que tardaron años en poder nombrar en voz alta.

Tres palabras que duelen

"Es una fase". Tres palabras que millones de personas han escuchado de boca de alguien cercano cuando se atrevieron a hablar de su orientación sexual o su identidad de género. Tres palabras que minimizan, que hacen dudar y que, en los peores casos, empujan a volver al armario. El mes del orgullo es, entre otras cosas, el momento de recordar que no, no lo es.

No es una fase descubrir a los treinta años que eres lesbiana. No es una fase ser bisexual, aunque en este momento tengas pareja heterosexual. No es una fase ser no binarie en una sociedad que todavía no sabe muy bien cómo mirarte. No es una fase ser trans, aunque hayas tardado décadas en encontrar las palabras para contarlo. Las identidades no tienen fecha de caducidad ni necesitan ser lineales para ser reales.

Personas celebrando el día del Orgullo LGTBI | Magnific

No hay una única forma de descubrirse

El problema con la narrativa de "la fase" es que sitúa la validez de una identidad en su permanencia, como si solo mereciera respeto aquello que dura para siempre y sin fisuras. Pero la identidad humana es compleja, evoluciona y se descubre a ritmos distintos para cada persona. Que alguien se identifique de una forma hoy y de otra mañana no invalida ninguna de las dos.

El orgullo existe precisamente porque durante demasiado tiempo estas identidades fueron tratadas como errores, confusiones o etapas a superar. Celebrarlas es una forma de decir que no necesitan justificarse, explicarse ni sobrevivir al tiempo para merecer existir. Algunas cosas no son una fase. Son, simplemente, quién eres.