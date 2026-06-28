“Me voy a hacer un disco entero”: La atractiva propuesta de Antonio Orozco a Marco

Marco repitió ‘In the stars’, ya cantada en sus Audiciones, para demostrar lo mucho que ha progresado a lo largo de estas semanas como talent de La Voz Kids. Una interpretación que claramente disfrutó de principio a fin, tal y como se lo confirmó a Becky G cuando le preguntó si “estaba orgulloso” de su trabajo sobre el escenario.

Ahora bien, si hay alguien que estaba todavía más eufórico ese era Antonio Orozco. En cuanto terminó de cantar, el coach le empezó a hacer gestos con el ánimo de robarlo para incorporarlo a su equipo. No obstante, Ana Mena no estaba dispuesta a dejarlo escapar fácilmente.

“¿Le vas a pedir también un selfie a Marco?”, le preguntó la cantante a su compañero; haciendo referencia a la foto que le había pedido a Triana momentos antes. Sin embargo, Orozco quería ir mucho más allá: “No, con él me voy a hacer un disco entero”. Una propuesta que despertó el aplauso de los allí presentes.

Ana y Becky no se dejaron intimidar por sus “estrategias” y confesaron estar “tomando notas” en su camino hacia la victoria en la final. Algo que demostraron enviando a Marco directamente a la semifinal y así adelantarse a cualquier tipo de robo por parte del resto de los compañeros. ¡Dale play al vídeo y revive este momentazo!

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