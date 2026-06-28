Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Asaltos

“Me voy a hacer un disco entero”: La atractiva propuesta de Antonio Orozco a Marco

Antonio Orozco no ha ocultado su euforia al ver la actuación de Marco y así se lo ha hecho saber en cuanto ha tenido turno de palabra.

Antonio Orozco, Antoñito Molina Ana Mena en La Voz Kids

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Marco repitió ‘In the stars’, ya cantada en sus Audiciones, para demostrar lo mucho que ha progresado a lo largo de estas semanas como talent de La Voz Kids. Una interpretación que claramente disfrutó de principio a fin, tal y como se lo confirmó a Becky G cuando le preguntó si “estaba orgulloso” de su trabajo sobre el escenario.

Ahora bien, si hay alguien que estaba todavía más eufórico ese era Antonio Orozco. En cuanto terminó de cantar, el coach le empezó a hacer gestos con el ánimo de robarlo para incorporarlo a su equipo. No obstante, Ana Mena no estaba dispuesta a dejarlo escapar fácilmente.

“¿Le vas a pedir también un selfie a Marco?”, le preguntó la cantante a su compañero; haciendo referencia a la foto que le había pedido a Triana momentos antes. Sin embargo, Orozco quería ir mucho más allá: “No, con él me voy a hacer un disco entero”. Una propuesta que despertó el aplauso de los allí presentes.

Ana y Becky no se dejaron intimidar por sus “estrategias” y confesaron estar “tomando notas” en su camino hacia la victoria en la final. Algo que demostraron enviando a Marco directamente a la semifinal y así adelantarse a cualquier tipo de robo por parte del resto de los compañeros. ¡Dale play al vídeo y revive este momentazo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Ana Mena y Becky G en La Voz Kids

Así arrancan los Asaltos de La Voz Kids: comienza la lucha por un pase a Semifinal

Antena 3 » Programas » La Voz Kids

Publicidad

Programas

Antonio Orozco, Antoñito Molina Ana Mena en La Voz Kids

“Me voy a hacer un disco entero”: La atractiva propuesta de Antonio Orozco a Marco

¿El bueno o el malo? Karra Elejalde confiesa cuál es su papel preferido

¿El bueno o el malo? Karra Elejalde confiesa cuál es su papel preferido

Rocío Muñoz

Rocío Muñoz cuenta su verdad sobre la relación que mantuvo con Omar Montes

Ana Mena y Becky G en La Voz Kids
Minuto a minuto

Así hemos vivido la primera noche de Asaltos de La Voz Kids: Semifinalistas, robos y mucha magia en el escenario

Crónica de La Voz Kids
Resumen de la gala

La Voz Kids ya tiene a sus primeros semifinalistas tras la primera noche de Asaltos

La Voz Kids 2026
AVANCE

En el próximo programa, los equipos de Luis Fonsi y Antonio Orozco protagonizan los segundos Asaltos de La Voz Kids

Tras unos primeros Asaltos repletos de adrenalina y tensión, la segunda noche promete mantener el nivel en lo más alto. ¡Los equipos de Luis Fonsi y Antonio Orozco ya están preparados!

Equipo Antonio Orozco
Equipo Orozco

¡El robo de Orozco! Skabum, primera banda en la historia en llegar a la Semifinal de La Voz Kids

La banda cambia de equipo en uno de los momentos más inesperados de la noche y se convierten en los primeros semifinalistas de La Voz Kids del equipo de Orozco.

Mia en La Voz Kids

Coaches y asesores de La Voz Kids en pie en una ovación única a esta talent: “Es una locura”

Sara en La Voz Kids

La elegante interpretación de Sara en los Asaltos de La Voz Kids: “Te enamora”

Valeria en La Voz Kids

Las palabras de Edurne tras la actuación de Valeria: “Tu voz es de las más especiales”

Publicidad