Rocío Muñoz cuenta su verdad sobre la relación que mantuvo con Omar Montes

La vida amorosa de Omar Montes ha vuelto a acaparar todos los titulares después de que saliera a la luz que iba a ser padre de nuevo. Rocío Muñoz, aseguró en sus redes sociales y en el plató de Y ahora Sonsoles que estaba esperando un hijo del cantante y que iba a tenerlo con o sin su apoyo.

Hace tan sólo unas horas, Rocío ha compartido una fotografía de la ecografía de su bebé, donde confiesa que se encuentra en un estado de "felicidad absoluta" y desvela que parte del círculo cercano de Omar le ha contado que el artista "se muere de ganas" por la llegada del futuro recién nacido.

Rocío Muñoz sobre el miedo de Omar Montes hacia la familia de Lola Romero

La noticia habría causado un gran revuelo mediático porque hasta ahora, Rocío era una figura desconocida y Omar habría sido padre junto a su pareja, Lola Romero, hace unos meses. Además, Rocío reconoció que el artista era muy atento y considerado con ella, pero, que dio un cambio repentino en su actitud por "miedo" supuestamente. La esteticista afirmó en el programa que ese temor era por lo que la familia de Lola pudieran hacerle ya que "le denunciaron hace años".

Las supuestas intimidaciones de amigos de Omar a Rocío para que abortase

Para que quedase constancia de que lo que decía era verdad, enseñó los mensajes en los que Omar era conocedor de este embarazo y de su repentino cambio de humor con ella, justificando que no quería que le engañasen. También habló sobre como amigos del cantante intentaron presionarla para que abortase y que, por ello, comenzó a grabar las conversaciones.

El intérprete muestra su desconfianza y confiesa lo mal que lo está pasando por el embarazo de Rocío Muñoz. "Mi apoyo está ahí, pero tampoco puedes tenerme así, sin dormir y con ataques de ansiedad. Sufro y lo paso mal", admitió en uno de los mensajes.

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