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Se busca al autor de un tiroteo en Oviedo, que también dejó una mochila bomba mortal: "Posiblemente va armado"

Dos agentes de Policía acudieron a un edificio de Oviedo tras producirse un tiroteo. El presunto autor se dio a la fuga y dejó una mochila que terminó implosionando y costándole la vida a uno de los agentes. El otro está gravemente herido.

Oviedo

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Un agente de Policía ha fallecido y otro ha resultado gravemente herido hoy en Villafría (Oviedo). Ambos acudieron a un edificio de la zona tras producirse un tiroteo en el que resultó herida una joven de 17 años. El autor se dio a la fuga y dejó en el rellano de una de las plantas una mochila bomba.

Los agentes sacaron la mochila fuera del edificio y esta terminó explotando, causando la muerte de uno de los agentes. El otro tuvo que ser atendido de urgencia y aún sigue hospitalizado.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Conchi, vecina de 'El Ruso', el presunto autor de los hechos. Según cuenta, vivía con su pareja, que también ha sido detenida. "Me dejaban todos los días a su perro", afirma Conchi.

La Policía ha desplegado una operación jaula y se pide que se extreme la precaución, ya que posiblemente va armado. "Se le está buscando por hostales y alojamientos de Oviedo", afirma Jorge García Badía.

El autor del tiroteo aún continúa en busca y captura. Mientras, uno de los agentes lucha por sobrevivir, aún ingresado en el hospital.

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