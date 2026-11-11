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EL SECRETO
Berrak se aferra a Serhat en El secreto y rechaza aceptar su divorcio: está convencida de que volverán a estar juntos
La exmujer del empresario se niega a pasar página tras su separación y mantiene la esperanza de recuperar su matrimonio, pese a que Serhat ha decidido poner fin a su relación.
El divorcio de Serhat y Berrak ya es una realidad en El Secreto, pero ella no está dispuesta a asumirlo. Aunque su matrimonio ha terminado, sigue llevando la alianza y se resiste a aceptar que su historia de amor ha llegado a su fin.
Lejos de resignarse, Berrak está convencida de que volverá a casarse con Serhat. Su actitud demuestra que todavía mantiene la esperanza de recuperar al empresario, a pesar de que él ha decidido seguir adelante con su vida.