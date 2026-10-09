El problema de la vivienda analizado por Jorge Galindo: menos oferta y más demanda

Continúa el problema de la vivienda y, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, loa partidos políticos comienzan a prometer en sus planes electorales, la construcción de más vivienda para el país.

Jorge Galindo, director del centro de políticas económicas explica la situación de la vivienda en España: "La construcción de vivienda, no es solo la que prometió el Gobierno central, tampoco las que prometieron las administraciones centrales", entonces, explica Galindo que no se han llegado a dichas promesas en todos los niveles administrativos.

El director coincide con las palabras de la ministra de Vivienda que estuvo el pasado miércoles en Espejo Público: "Hemos subido como dice la ministra, pero falta muchísimo, no solo porque tenemos que llegar al nivel del cuarto de millón de hogares, sino por todo el déficit que tenemos acumulado, tenemos mucho pendiente".

¿Cómo podemos darle un empujón?

A la pregunta de Susanna Griso sobre cómo podemos darle un empujón, Galindo explica que hay que "hacer y dejar de hacer": "La parte es revisar muchas regulaciones que ponen otras cosas por delante de la vivienda, estas regulaciones a veces funcionan a nivel estatal".

"Además, tenemos más regulaciones que se podrían ir revisando. Tanto Madrid y Andalucía se han puesto a ellos, también Pamplona desde el 2024 revisa que regulaciones hacen que la construcción vaya tan tarde", por eso, explica Galindo que hay gente que realmente sí quiere aumentar la vivienda.

Confirma que los presupuestos que han sido destinados a la vivienda, han aumentado, pero sobre todo gracias a los fondos europeos. Y finaliza explicando que cada vez hay más gente viviendo de alquiler: "Parece que hay menos ofertas disponibles en los portales, entonces lo interesante es la oferta disponible, estaría bien tener mejores indicadores en el futuro", concluye.

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