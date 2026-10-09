Espinosa de los Monteros responsabiliza a PP y Vox de prolongar a Sánchez en el poder: "Esa actitud de hace tres años nos ha dado tres años más de Pedro Sánchez"

Espinosa de los Monteros pide evitar los enfrentamientos entre PP y Vox

Iván Espinosa de los Monteros, expresidente de Vox y presidente de la Fundación Atenea, cree que la próxima campaña electoral estará marcada por el miedo a que gobierne el bloque contrario y por el rechazo a las candidaturas rivales.

Sobre la relación entre PP y Vox, recuerda lo ocurrido en las elecciones de 2023 y sostiene que una mayor colaboración podría haber cambiado el resultado. "Hubo siete provincias donde si Vox hubiera renunciado a presentarse y el PP hubiera aceptado candidatos independientes o de Vox en esas listas, y suponiendo que ese trasvase de votos se hubiera producido, es decir, que los votos que obtuvo Vox hubieran ido al PP, se hubieran sacado siete diputados más entre PP y Vox y se hubiera gobernado".

Por ello, afirma que "esa actitud de hace tres años nos ha dado tres años más de Pedro Sánchez".

El papel de Vox si el PP necesita a Abascal para gobernar

Espinosa de los Monteros considera que la colaboración entre ambas formaciones parece haber cambiado y espera que no vuelvan los enfrentamientos. "Por supuesto que cada uno tendrá que marcar sus diferencias, claramente cada uno tendrá que poner su programa en valor y podrá haber matices y podrá haber contrastes, pero lo que espero que no vuelva a haber esos ataques entre ellos".

Sobre las posibles exigencias de Vox si el PP necesita sus votos para gobernar, señala que dependerán de los resultados electorales y de cómo evolucione la campaña. A su juicio, si se mantiene el temor a que Pedro Sánchez continúe en el Gobierno, "el tema del voto útil puede tener un peso mayor del que hoy se espera".