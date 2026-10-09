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Espinosa de los Monteros responsabiliza a PP y Vox de prolongar a Sánchez en el poder: "Esa actitud de hace tres años nos ha dado tres años más de Pedro Sánchez"

El exsecretario general de Vox considera que la falta de colaboración entre ambos partidos tras las elecciones de 2023 impidió que pudieran gobernar y pide que no se repitan los ataques entre ellos durante la próxima campaña electoral.

Espinosa de los Monteros responsabiliza a PP y Vox de prolongar a Sánchez en el poder: "Esa actitud de hace tres años nos ha dado tres años más de Pedro Sánchez"

Espinosa de los Monteros responsabiliza a PP y Vox de prolongar a Sánchez en el poder: "Esa actitud de hace tres años nos ha dado tres años más de Pedro Sánchez"

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Alejandro Hergon
Publicado:

Espinosa de los Monteros pide evitar los enfrentamientos entre PP y Vox

Iván Espinosa de los Monteros, expresidente de Vox y presidente de la Fundación Atenea, cree que la próxima campaña electoral estará marcada por el miedo a que gobierne el bloque contrario y por el rechazo a las candidaturas rivales.

Sobre la relación entre PP y Vox, recuerda lo ocurrido en las elecciones de 2023 y sostiene que una mayor colaboración podría haber cambiado el resultado. "Hubo siete provincias donde si Vox hubiera renunciado a presentarse y el PP hubiera aceptado candidatos independientes o de Vox en esas listas, y suponiendo que ese trasvase de votos se hubiera producido, es decir, que los votos que obtuvo Vox hubieran ido al PP, se hubieran sacado siete diputados más entre PP y Vox y se hubiera gobernado".

Por ello, afirma que "esa actitud de hace tres años nos ha dado tres años más de Pedro Sánchez".

El papel de Vox si el PP necesita a Abascal para gobernar

Espinosa de los Monteros considera que la colaboración entre ambas formaciones parece haber cambiado y espera que no vuelvan los enfrentamientos. "Por supuesto que cada uno tendrá que marcar sus diferencias, claramente cada uno tendrá que poner su programa en valor y podrá haber matices y podrá haber contrastes, pero lo que espero que no vuelva a haber esos ataques entre ellos".

Sobre las posibles exigencias de Vox si el PP necesita sus votos para gobernar, señala que dependerán de los resultados electorales y de cómo evolucione la campaña. A su juicio, si se mantiene el temor a que Pedro Sánchez continúe en el Gobierno, "el tema del voto útil puede tener un peso mayor del que hoy se espera".

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