Susana Díaz critica el estilo de Óscar Puente en redes: "Prefiero ser más sosa, un huevito sin sal y no demasiado histriónica"

"Un huevito sin sal"

Preguntada por el tuit de Puente contra Javier Medina, Susana Díaz fue franca: "No me mola el estilo tuitero de mi compañero Óscar Puente, no me mola, pero bueno, también puede decir la gente que soy más sosa yo en las redes, Es verdad, yo soy más Sosa, pero prefiero ser más sosa, un huevito sin sal y no demasiado histriónica en las redes".

"Fuera de la ley es la selva"

Sobre los decretos, discrepó de su partido: "No creo que tenía que haber ido, sí al Congreso, pero no a la Diputación Permanente, porque fuera de la ley es la selva. Y si ese paso lo da mi partido, mañana el que venga después dará otro paso más. Las costuras van saltando". También criticó que los decretos "enfrenten al pequeño propietario con el inquilino".