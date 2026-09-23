Blanca Manchón, la deportista de élite cuya carrera se paró al ser madre: "No entendí que podía suponer perderlo todo"

Blanca Manchón fue campeona del mundo, campeona de Europa y número uno del ranking mundial de windsurf. Con apenas 17 años disputó sus primeros Juegos Olímpicos y, desde entonces, su carrera no dejó de crecer.

Todo cambió el día que decidió ser madre. Blanca se quedó embarazada y, de pronto, el teléfono dejó de sonar y los patrocinadores desaparecieron. Un cambio en el que parecía que la maternidad no era compatible con su carrera deportiva.

"Cuando lo comuniqué al principio todo eran abrazos, pero cuando se acercaba el parto yo ya notaba un ambiente hostil", afirma, "la Federación no me contestaba a los emails, los patrocinadores ya no me mandaban la ropa...".

Después de mucho insistir, algunas marcas le dieron la respuesta que se esperaba: "Después de dar a luz, decían que mi deporte ya no encajaba en la marca". Otros equipos, por su parte, le quitaban la beca al no poder incorporarse por la baja maternal.

Una vez dio a luz, Blanca tuvo que empezar de cero su carrera deportiva. La atleta se vio obligada a demostrar su valor de nuevo y se convirtió de nuevo en campeona del mundo. Fue entonces cuando la Federación contó de nuevo con ella y su carrera se retomó.

Pese a que Blanca pudo volver a empezar, denuncia que no debería haber tenido que hacerlo. La maternidad es un hándicap para muchas deportistas, que no se ven respaldadas por la industria en su decisión. ¡No te pierdas la reivindicación de Blanca Manchón en el vídeo de arriba!