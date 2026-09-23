Mejores momentos | 23 de septiembre
Pleno, chiste… ¡y baile! Daniel Grao deja flipando a Roberto Leal en Pasapalabra
La temperatura ha subido en el plató con la coreografía sexy que el actor ha improvisado al ritmo de ‘Empire state of mind’, de Alicia Keys.
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Daniel Grao ha provocado una nueva ola de calor, al menos en el plató de Pasapalabra. El actor ha improvisado un baile que ha dejado a Roberto Leal literalmente con la boca abierta. Además, ha hecho pleno en La Pista y ha contado un chiste. Adriana Abenia se ha quedado flipando con su rival.
Parecía que Daniel no iba a acertar cuando ha recurrido a un nuevo chiste bromeando sobre el nivel de inglés de algunas personas. Sin embargo, le ha dado pie para empezar a cantar ‘Empire state of mind’, de Alicia Keys. “Qué sobrao”, ha reaccionado Adriana al comprobar que Roberto iba a confirmar que se llevaba la victoria.
Lo que ha venido después ha sido inesperado porque no todo el mundo sabe que Daniel, antes de triunfar en la interpretación, fue gogó… y stripper. Ese talento como bailarín lo ha demostrado con una coreografía improvisada… y de lo más sexy. “Y la paella no me sale más tampoco”, ha bromeado el actor, demostrando que vale para todo. ¡No te lo pierdas en el vídeo!
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