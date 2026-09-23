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Mejores momentos | 23 de septiembre

Pleno, chiste… ¡y baile! Daniel Grao deja flipando a Roberto Leal en Pasapalabra

La temperatura ha subido en el plató con la coreografía sexy que el actor ha improvisado al ritmo de ‘Empire state of mind’, de Alicia Keys.

Pleno, chiste… ¡y baile! Daniel Grao deja flipando a Roberto Leal en Pasapalabra

Pleno, chiste… ¡y baile! Daniel Grao deja flipando a Roberto Leal en Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Daniel Grao ha provocado una nueva ola de calor, al menos en el plató de Pasapalabra. El actor ha improvisado un baile que ha dejado a Roberto Leal literalmente con la boca abierta. Además, ha hecho pleno en La Pista y ha contado un chiste. Adriana Abenia se ha quedado flipando con su rival.

Parecía que Daniel no iba a acertar cuando ha recurrido a un nuevo chiste bromeando sobre el nivel de inglés de algunas personas. Sin embargo, le ha dado pie para empezar a cantar ‘Empire state of mind’, de Alicia Keys. “Qué sobrao”, ha reaccionado Adriana al comprobar que Roberto iba a confirmar que se llevaba la victoria.

Lo que ha venido después ha sido inesperado porque no todo el mundo sabe que Daniel, antes de triunfar en la interpretación, fue gogó… y stripper. Ese talento como bailarín lo ha demostrado con una coreografía improvisada… y de lo más sexy. “Y la paella no me sale más tampoco”, ha bromeado el actor, demostrando que vale para todo. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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