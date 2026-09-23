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Una mujer le roba a su perra mientras compra en un bazar: "Se ve en las cámaras que se la lleva a conciencia"

Estaba esperando a las puertas del bazar mientras Raquel compraba, cuando una mujer cogió la correa de Luna, su perrita, y se la llevó. Lo peor de todo: ha quedado captado por las cámaras de seguridad del local.

Le roba a su perrita

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Raquel lleva varias horas desconsolada y buscando a su perrita Luna, un bichón maltés de 12 años. Esta estaba en la puerta de un bazar mientras Raquel compraba, cuando una mujer se la llevó.

Al ver las cámaras de seguridad del local, se observa cómo una mujer rubia con gafas de sol se fija en la perra y se acerca lentamente. Mientras mira al interior del local, coge la correa de la perra y se marcha.

"Se ve que se la lleva a conciencia", afirma Raquel. Desesperada, ha empapelado el barrio con la cara de Luna y de la ladrona, a la que nadie parece haber reconocido: "Me extraña que nadie la conozca, ella llevaba otro perro y tendrá que sacarlo por aquí".

Ahora, Raquel pide ayuda y colaboración ciudadana para dar con Luna. ¿Logrará dar con el paradero de su perrita y de la mujer rubia que se la robó?

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