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¿Por qué el juez ordena la detención de Elisa Mouliaá?: "Ella dice que ni ha huido ni es una prófuga"

El juez ordena la detención de la actriz por no haberse presentado a comparecer hasta en tres ocasiones tras ser denunciada por presuntas calumnias hacia Íñigo Errejón. ¿Por qué Mouliaá no ha comparecido?

Elisa Mouliaá

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La batalla judicial entre Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón vuelve a ser noticia. Después de que el expolítico denunciara a Mouliaá por calumnias, esta no ha acudido a comparecer ante el juez hasta en tres ocasiones, cayendo en un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial.

Mientras el juez ordenaba la detención de Elisa Mouliaá, la actriz publicaba esta misma mañana fotos en redes sociales de su viaje a Dubái. Un viaje que, según ella, era una importante oportunidad laboral y que además justifica que intentó comparecer por videollamada, pero que la Justicia no lo aceptó.

Según nos cuenta el periodista José de Santiago, que ha podido hablar con Mouliaá durante las últimas horas, la actriz no tenía pensado volver a España hasta finales de julio. "Tiene un contrato de marketing y comunicación", señala, "dice que no le quedó otra opción que irse del país, que aquí no encuentra trabajo".

José de Santiago traslada que Mouliaá asegura que "no está huida ni es una prófuga". La actriz sostiene que en Dubái hay problemas de cobertura y que ha intentado hacer videollamada hasta el domingo pasado. "No solo está en Dubái, está recorriendo el país y en muchos sitios no hay cobertura", advierte el periodista.

Errejón denunció a Mouliaá después de que esta insinuara que él extorsionó a los testigos implicados en la causa por la que el expolítico está procesado. Una causa que se abrió a raíz de la denuncia de Mouliaá por la presunta agresión sexual de Errejón.

Hoy, Mouliaá está contra las cuerdas y debe responder ante el juez. ¿Por qué no ha comparecido ninguna de las tres veces que se la ha llamado?

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