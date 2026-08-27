Rocío Muñoz sufrió un hackeo en el móvil, lo que llevó a Omar Montes a los juzgados

La polémica en torno a Rocío Muñoz y Omar Montes continúa creciendo. Después de que la esteticista confirmara públicamente que espera un hijo y señalara al cantante como padre del bebé, la historia ha dado un nuevo giro tras las declaraciones de Rocío sobre el cambio repentino en su supuesta relación con el artista y las amenazas que, según asegura, habría recibido durante estos meses.

Rocío habría decidido tomar medidas para protegerse y comenzó a grabar algunas de las conversaciones que mantenía. Según ha explicado la colaboradora Isabel Rábago, Rocío y Omar habrían coincidido incluso en el mismo edificio con motivo de un procedimiento judicial relacionado con el teléfono de la esteticista. Al parecer, el dispositivo habría sido hackeado y en él se encontraban "datos importantísimos" de clientes, pacientes, amigos y periodistas, además de material que, según el relato de la periodista Isabel González, podría acreditar tanto su relación con Omar Montes como las presuntas amenazas recibidas por parte de su entorno.

La situación habría llegado hasta el punto de obligar a Rocío a cambiar de número de teléfono. Ante lo que ella misma habría considerado "algo muy raro", acudió a los juzgados y, posteriormente, la Policía habría derivado el caso a un organismo especializado en violencia de género. Según se ha contado, la esteticista considera que todo podría formar parte de un intento de "desestabilizarla".

Sin embargo, Rocío habría tomado precauciones. Sabiendo que podía perder el contenido de su teléfono, habría trasladado previamente todas las pruebas a otro dispositivo, por lo que, según esta versión, el material seguiría estando a salvo y podría ser utilizado de nuevo.

Ahora, en la recta final de su embarazo, Rocío Muñoz asegura estar dispuesta a llegar hasta el final para demostrar su versión de los hechos. La esteticista ha anunciado que, una vez se produzca el parto, presentará una demanda de paternidad contra Omar Montes. Su objetivo, sostiene, no sería otro que esclarecer definitivamente la situación y demostrar que "no he mentido en ningún momento".

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