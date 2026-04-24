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Morante de la Puebla se da el alta voluntaria tras su cogida: "Los médicos no se lo recomendaban, pero asume las consecuencias"
Pese a los consejos de los médicos, Morante de la Puebla ha decidido coger el alta voluntaria 72 horas después de su hospitalización. Una decisión de la que se ha mostrado consciente.
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Morante de La Puebla ha decidido darse el alta voluntaria tras sufrir esta semana una grave cornada en la plaza de La Maestranza de Sevilla. El accidente se produjo durante la lidia del cuarto toro de la tarde, que le causó una herida profunda en la zona anal y glútea.
Tras ser atendido de urgencia en la propia plaza, el diestro tuvo que pasar por el quirófano tanto allí como posteriormente en el hospital, donde se le reconstruyó parte de la zona afectada. El torero fue trasladado a planta, donde permaneció 72 horas estable y sin fiebre.
Ahora, el torero ha decidido pedir el alta voluntaria. Una decisión de la que se ha mostrado responsable ante los médicos, a los que ha asegurando que asumirá las consecuencias.
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"Al ver que su evolución era favorable, quiso irse a casa", afirma Isabel Rábago, "los médicos le dijeron que no se lo aconsejaban, pero dijo que asumía las consecuencias". ¡Dale al play para escuchar la última hora!
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