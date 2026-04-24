Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Àngel Llàcer llena de brillo el plató de Y ahora Sonsoles

Àngel Llàcer llena de vida cualquier rincón al que va. Desde los escenarios de teatro hasta el plató de Tu cara me suena, en el que se ha convertido en un rostro muy querido y fundamental para el programa.

El actor continúa con sus nuevas proyectos tras recuperarse de la enfermedad que casi le cuesta la vida. Fue en 2024 cuando una infección bacteriana le hizo despedirse de su familia, creyendo que moriría.

Hoy, completamente recuperado y con varias lecciones aprendidas, visita el plató para hablarnos de cómo fue empezar de cero. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!