El error médico que arruinó la vida del padre de Daniel: "Le inyectaron un medicamente al que dejó claro que era alérgico"

Daniel Dorado es el único hijo de Agapito, un hombre al que una alergia le ha arruinado la vida. Tras ingresar en el hospital por una pancreatitis aguda, los médicos le inyectaron un medicamento al que él advirtió que era alérgico y que terminó convirtiéndole en un hombre en estado vegetativo.

Según su hijo, el tratamiento inicial parecía sencillo y con previsión de recuperación. Sin embargo, la inyección de aquel medicamento para paliar los dolores, al que había dejado claro que era alérgico, le provocó una reacción anafiláctica inmediata y una parada cardiorrespiratoria de varios minutos.

Aunque logró sobrevivir, sufrió importantes secuelas neurológicas. Desde entonces, Agapito requiere cuidados constantes y ha perdido gran parte de su autonomía. "No se puede ni comunicar", afirma.

Su hijo ha emprendido acciones legales y pretende hacer justicia por lo que cree una negligencia que le ha arruinado la vida a su padre. Un error médico que ha cambiado por completo a su familia.