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Beatriz Arias y el síndrome del impostor que ha inspirado su novela: "Las mujeres tenemos mucho más que demostrar"

La Directora de Desarrollo de Negocio Social Media de Atresmedia debuta como escritora con una novela muy personal en la que aborda el síndrome del impostor. ¿Ha tenido Beatriz Arias síndrome del impostor con su primera novela?

Beatriz Arias

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La periodista Beatriz Arias, Directora de Desarrollo de Negocio Social Media de Atresmedia, da un paso más en su carrera y debuta como escritora con su novela Soy la Nueva. Una historia en la que trata un tema muy personal: el síndrome del impostor.

La novela parte de experiencias personales y profesionales para narrar la llegada de Antía a una gran empresa tecnológica, donde comienza una nueva etapa laboral marcada por la ilusión y la incertidumbre del cambio.

Inspirada en la trayectoria de Beatriz en una multinacional, la historia cuenta cómo se sintió en sus inicios, en momentos en los que creyó no merecer lo que tenía. "El síndrome del impostor lo tenemos todos, pero las mujeres lo transitamos de manera diferente porque tenemos mucho más que demostrar", afirma.

Con su nuevo libro, Beatriz Arias reivindica la necesidad de adaptarse y aprender, incluso desde el miedo y las dudas. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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