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“Va a ser una temporada increíble”: los coaches adelantan lo que se vivirá en La Voz Kids 2026

Edurne, Orozco, Fonsi y Ana Mena comparten sus primeras sensaciones antes del estreno y coinciden en algo: la nueva edición llega cargada de emoción y momentos inolvidables

Edurne, coach de La Voz Kids

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El 9 de mayo arranca la nueva temporada de La Voz Kids. Una edición llena de sorpresas, en la que los coaches han desvelado qué significa para ellos formar parte de esta aventura: “Lo que más ilusión me hace de esta experiencia es poder estar para darles una mano”, asegura Ana Mena, que se estrena este año en el programa.

Los coaches ‘vuelan’ en la nueva edición de La Voz Kids tras una actuación que lo cambia todo

Edurne destaca la emoción de descubrir nuevas voces: encontrar “niños tan pequeños con tanto arte” es, para ella, uno de los grandes regalos del formato. Fonsi, por su parte, tiene un objetivo claro: “Quiero que vivan momentos que nunca olviden”.

Orozco va un paso más allá y anticipa lo que está por venir: “Estoy sobrecogido”. Una sensación que comparte Edurne, que habla de “pelos de punta” para describir esta edición. Todo apunta a una temporada que, como ellos mismos aseguran, estará “fuera de liga”.

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